Brasileiro marca dois e garante empate do Eibar diante do Getafe

O Eibar recebeu o Getafe nesta sexta-feira, pela abertura da 24.ª rodada do Campeonato Espanhol, e suou para arrancar um empate por 2 a 2. A equipe da casa viu o adversário abrir 2 a 0, mas graças ao brasileiro Charles, que marcou duas vezes, selou a igualdade.

Com o resultado, o Eibar segue no meio da tabela, no décimo lugar, com 31 pontos. Já o Getafe perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Parou na quinta colocação, com 36 pontos, um atrás do Sevilla, que hoje estaria no torneio continental.

Jaime Mata, aos 36 minutos, e Dimitri Foulquier, aos seis da etapa final, marcaram para o Getafe e encaminharam a vitória dos visitantes. Eles não contavam, no entanto, com a atuação inspirada de Charles nos minutos finais. Aos 21, ele diminuiu, de pênalti. E aos 34, selou o empate.

As duas equipes voltam a campo apenas no sábado da semana que vem, dia 23. Sem grandes pretensões na tabela, o Eibar vai visitar o Athletic Bilbao, enquanto o Getafe recebe o Rayo Vallecano, ambos pelo Espanhol.