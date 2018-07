Brasileiro marca dois e Jeonbuk vence ida da final da Liga dos Campeões da Ásia

O sul-coreano Jeonbuk Motors largou na frente na decisão da Liga dos Campeões da Ásia, neste sábado, e deve muito desta vantagem a um brasileiro. O meia Leonardo foi o responsável pelos dois gols que deram a vitória à equipe sobre o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 2 a 1, de virada, em casa. O campeão desta competição garante vaga no Mundial de Clubes que será disputado em dezembro.

Apesar do triunfo, quem saiu na frente foi justamente o Al Ain. Já no segundo tempo, aos 17 minutos, o colombiano Danilo Asprilla aproveitou sobra na entrada da área, dominou e bateu com estilo no canto direito. O empate veio sete minutos depois, quando Leonardo recebeu fora da área, cortou para a direita e encheu o pé para marcar um belo gol.

O próprio Leonardo definiria a virada aos 31. O jogador de 30 anos, formado na Desportiva-ES e com carreira feita na Grécia e na Coreia do Sul, cobrou pênalti com categoria, no canto esquerdo do goleiro, e selou o triunfo da equipe sul-coreana.

Além de Leonardo, o Jeonbuk conta em seu elenco com mais dois brasileiros: o meia Edu e o atacante Ricardo Lopes. Pelo Al Ain, são dois brasileiros: o meia Caio e o atacante Douglas. A segunda partida da decisão da Liga dos Campeões da Ásia acontece sábado que vem, desta vez nos Emirados Árabes Unidos.