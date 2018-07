Brasileiro marca duas vezes, Almería vence e vai à elite na Espanha

ALMERÍA - Com dois gols marcados pelo atacante brasileiro Charles Días, o Almería venceu o Girona por 3 a 0, neste sábado, em casa, e garantiu seu retorno à elite do futebol da Espanha após dois anos disputando a segunda divisão do país.

O Almería já havia batido o Girona por 1 a 0, no duelo de ida do playoff travado entre os dois times, sendo que o gol daquele duelo também foi de autoria de Charles Días, artilheiro desta edição da segunda divisão do Campeonato Espanhol.

Desta vez, o brasileiro marcou seus gols aos 8 e aos 26 minutos do segundo tempo, depois de Aleix Vidal ter aberto o placar aos 21 da etapa inicial.

Além do Almería, terceiro colocado do torneio, o Elche, campeão, e o Villarreal, vice, conquistaram acesso à elite do futebol espanhol nesta temporada. Já Real Zaragoza, La Coruña e Mallorca foram rebaixados para a segunda divisão.