Brasileiro marca duas vezes em empate do Mönchengladbach

No último duelo deste sábado pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach conseguiu um empate em Mainz contra o time da casa por 2 a 2. E o destaque da partida foi o brasileiro Rafael, autor dos dois gols do Borussia, que com o resultado manteve a terceira posição na tabela.

A equipe de Mönchengladbach abriu o marcador com uma cabeçada de Rafael aos 27 minutos do primeiro tempo e ampliou sua vantagem aos 22 do segundo. Os visitantes lideravam até os 28 da etapa final, quando a equipe do Mainz acordou e buscou o resultado. Geis descontou e o japonês Okazaki empatou a partida aos 32 do segundo tempo para os donos da casa.

A rodada será completada neste domingo com o Colônia recebendo o Eintracht Frankfurt e o Bayer Leverkusen visitando o Paderborn.