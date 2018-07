Brasileiro marca e Elche ganha fôlego contra o rebaixamento

Graças a um gol marcado pelo atacante brasileiro Jonathas, ex-Cruzeiro, o Elche venceu o Eibar por 1 a 0, fora de casa, na noite desta segunda-feira, em jogo isolado que fechou a 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado fez a equipe visitante ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento, chegando aos 23 pontos, na 17ª colocação. Assim, abriu quatro de diferença em relação a Granada e Levante, que encabeçam a área de risco da tabela.

Esse foi o nono gol de Jonathas com a camisa da equipe valenciana nesta edição na competição nacional. E o mesmo fez o Eibar estacionar nos 27 pontos, na décima colocação. O time da casa tinha a chance de ultrapassar Espanyol e Celta, que ocupam respectivamente a oitava e nona posições, com 29 e 28 pontos, mas fracassou.

O único gol da partida desta segunda-feira aconteceu aos 5 minutos do segundo tempo, quando Jonathas recebeu falta batida pela direita nas costas da zaga e cabeceou para as redes. O triunfo deu moral ao Elche, que no próximo domingo terá de encarar o líder Real Madrid, em casa. Já o Eibar terá pela frente o Villarreal, no mesmo dia, longe de seus domínios.