Brasileiro marca e Fenerbahçe se garante na fase de grupos da Liga Europa

O Fenerbahçe garantiu vaga na fase de grupos da Liga Europa nesta quinta-feira. No jogo de volta do último estágio preliminar diante do Grasshopper, da Suíça, a equipe voltou a vencer mesmo fora de casa, desta vez por 2 a 0, e confirmou a classificação. O brasileiro Fernandão, ex-Palmeiras, marcou um dos gols.

O Fenerbahçe chegou a disputar uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas foi eliminado pelo Monaco. Assim, precisou tentar a classificação na segunda principal competição de clubes da Europa, e desta vez atingiu o objetivo. A vitória por 3 a 0 na ida, em Istambul, havia encaminhado o avanço.

Com a vaga praticamente na mão, o Fenerbahçe entrou em campo tranquilo nesta quinta, e ainda contou com o gol de Fernandão na reta final, aos 31 minutos do segundo tempo, para abrir o placar. Ele aproveitou boa jogada pela direita e tocou para o gol vazio. Aos 38, Miroslav Stoch recebeu enfiada perfeita de Mehmet Topal e tirou do goleiro para definir o resultado.

Quem também se classificou nesta quinta-feira foi o Panathinaikos. Depois da vitória por 3 a 0 na ida, contra o Brondby, o time grego foi à Dinamarca com a vaga encaminhada, e a confirmou com um empate por 1 a 1.

Os gregos Anderlecht e Gent garantiram a vaga com boas vitórias, por 3 a 0 sobre o Slavia Praga e 4 a 0 contra o KF Shkendija, respectivamente. Também se classificaram o Qarabag, o Liberec, o Áustria Viena, o Krasnodar, o AZ Alkmaar, o Astana, o Genk, o Osmanlispor, o PAOK e o Sparta Praga.