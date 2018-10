Brasileiro marca e garante Kashima Antlers na final da Liga dos Campeões da Ásia

Com um bonito gol do atacante brasileiro Serginho, aos 37 minutos do segundo tempo, o Kashima Antlers obteve um empate por 3 a 3 com o Suwon Bluewings, na Coreia do Sul, e se classificou pela primeira vez na história à final da Liga dos Campeões da Ásia. No primeiro jogo, no Japão, a vitória fora do Kashima por 3 a 2.

Vice-campeões do Mundial de Clubes em 2016, o Kashima Antlers vai receber no próximo dia 3 o iraniano Persépolis no primeiro jogo da decisão. O jogo de volta está previsto para o dia 10, em Teerã. O clube do Irã eliminou o Al Sadd, do Catar, após vencer fora de casa (1 a 0) e empatar em seu campo por 1 a 1. O vencedor da Liga dos Campeões da Ásia disputará o Mundial em dezembro, nos Emirados Árabes Unidos.

A vaga na final parecia que seria conquistada com tranquilidade pelo Kashima Antlers, quando Yamamoto, de cabeça, abriu o placar, aos 25 minutos do primeiro tempo. Mas a etapa final foi emocionante.

Em oito minutos, o Suwon virou o placar com três gols. Sang-Hyub aproveitou o rebote do goleiro Sun Tae Kwon para empatar a partida, aos 7. Dois minutos depois, Song-Tin Cho fez o segundo para delírio do banco de reservas sul-coreano. E, aos 15, o veterano montenegrino Dejan Damjanovic, de 37 anos, esbanjou categoria para fazer o terceiro. Na jogada seguinte, Saric perdeu grande chance de marcar o quarto gol e definir a disputa.

Mais uma vez, quando a vaga já parecia ter dono, o panorama foi alterado de novo. Aos 19 minutos, Daigo Nishi, com enorme categoria, fez o gol que levaria a disputa para a prorrogação. Mas, aos 37, Serginho, um dos melhores em campo, mostrou habilidade para dominar, virar e bater firme no ângulo superior esquerdo.

Serginho, de 23 anos, foi revelado pelo Santos, equipe na qual ganhou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2014. O paulista de Monte Aprazível foi contratado pelo Kashima Antlers no início deste ano, após passagens por Vitória, Santo André e América-MG.