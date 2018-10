Brasileiro marca e Hoffenheim goleia Stuttgart pelo Campeonato Alemão

O Hoffenheim precisou de apenas 12 minutos, no segundo tempo, para estabelecer uma goleada de 4 a 0 sobre o Stuttgart, neste sábado, em rodada do Campeonato Alemão. Jogando em casa, o time anfitrião passou em branco no primeiro tempo, mas conseguiu empilhar quatro gols entre os 3 e os 15 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Hoffenheim está em oitavo lugar na tabela, com 13 pontos conquistados, fora portanto da zona de classificação às competições europeias. Já o Stuttgart amarga a lanterna da competição, o 18º posto, com apenas cinco pontos.

Os anfitriões abriram o placar com Brenet, aproveitando rebote dentro da área. Um dos gols do triunfo foi marcado pelo brasileiro Joelinton, que também contribuiu com uma assistência. Belfodil balançou as redes duas vezes para o Hoffenheim.

Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o Hoffenheim encara o Bayer Leverkusen às 11h30, no sábado. Já o Stuttgart enfrenta o Eintracht Frankfurt, às 16h30 na sexta-feira.

Neste sábado, o Bayern de Munique diminuiu para dois pontos a vantagem do Borussia Dortmund na liderança do Campeonato Alemão, ao vencer por 2 a 1 o Mainz, fora de casa. Goretzka e Thiago Alcântara marcaram para o Bayern, enquanto Boëtius balançou a rede para o Mainz.