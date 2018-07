Brasileiro marca e Mönchengladbach vence a 5ª seguida

SÃO PAULO - Crescendo no Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach chegou neste domingo à sua quinta vitória seguida ao bater o Freiburg, por 1 a 0, em casa, no fechamento da 14.ª rodada da competição. Com o resultado, a equipe alvinegra entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões, em quarto, atrás dos principais favoritos ao título.

E mais uma vez quem comandou a vitória foi o brasileiro Raffael. O meia, que já havia marcado na rodada passada, contra o Stuttgart, fez também o gol da vitória deste domingo ao receber passe açucarado de Wendt, aos 17 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Mönchengladbach foi a 25 pontos. A liderança é do Bayern de Munique, com 38, seguido de Bayer Leverkusen (34) e Borussia Dortmund (31). O Freiburg é o 16.º, na zona de rebaixamento, com 11 pontos.

HANNOVER TAMBÉM VENCE

Também neste domingo, o Hannover recebeu o Eintracht Frankfurt e venceu por 2 a 0, gols de Diouf e Huszti. Assim, foi a 17 pontos e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento, pulando do 14.º para o oitavo lugar de uma só vez. O time de Frankfurt, por sua vez, é o 15º, com 11 pontos, beirando a zona de degola.