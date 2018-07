Brasileiro marca, Eibar goleia e se aproxima da zona para a Liga Europa

O Eibar recebeu o Girona nesta quinta-feira para um confronto direto pela 17.ª rodada do Campeonato Espanhol, e fez sua parte. Com direito a gol do brasileiro Charles, a equipe goleou o adversário por 4 a 1 e se aproximou da zona de classificação para a próxima Liga Europa.

O resultado levou o Eibar a 24 pontos, na sétima posição, na beira da zona que hoje garantiria vaga no torneio continental. Em décimo, com 23 pontos, aparece o Girona, que perdeu a chance de entrar justamente neste grupo. No dia 6 de janeiro, o Eibar visita o Las Palmas pela próxima rodada, enquanto o Girona encara o Valencia, também fora de casa.

A vitória dos donos da casa nesta quinta foi definida logo no início. No primeiro minuto, Inui abriu o placar. O brasileiro Charles, ainda aos nove, ampliou. Copovi chegou a diminuir no primeiro tempo, mas o Eibar aproveitou os contra-ataques para matar a partida na etapa final, com os gols de Inui e Joan Jordan.

Na outra partida do dia, também em confronto direto, o Alavés recebeu o Málaga, venceu por 1 a 0, com gol de Munir, e deixou a zona de rebaixamento. O triunfo levou a equipe a 15 pontos, em 17.º, e afundou justamente o Málaga, vice-lanterna da competição com apenas 11 pontos.