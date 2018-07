Brasileiro marca golaço do meio-campo, Leganés faz 4 a 0 e respira contra queda

O Leganés goleou o Betis por 4 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Butarque, em Madri, no complemento da 36º rodada do Campeonato Espanhol, e respirou em sua luta para permanecer na divisão principal do país na próxima temporada. Um dos gols da equipe foi uma pintura e marcado pelo meia brasileiro Gabriel Pires, que acertou um lindo chute de muito longe, pouco depois de atravessar a linha do meio-campo.

O Leganés chegou aos 33 pontos e ocupa agora o 16º lugar na classificação, ultrapassando o La Coruña, que perdeu em casa para o Espanyol, no último domingo, por 2 a 1, e caiu para o 17º posto, o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 32 pontos. O Sporting Gijón (27 pontos) ainda mantém remotas esperanças de evitar a queda. Granada (20) e Osasuna (19) já estão rebaixados.

Para o Betis, a derrota não representa perigo em relação ao descenso. O time é o 15º colocado do Espanhol, com 37 pontos. O time também não luta mais por vagas nas principais competições europeias.

A equipe da casa abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo após um pênalti cometido pelo zagueiro Álex Martínez, que colocou a mão na bola dentro da área. O argentino Szymanowski cobrou e abriu o placar: 1 a 0. Poucos minutos depois, aos 15, o Leganés ampliou o marcador com Nabil El Zhar, que finalizou com o pé direito em jogada dentro da área adversária. O Betis tinha mais posse de bola e arrematava mais para o gol, mas o primeiro tempo terminou com os donos da casa vencendo por 2 a 0.

Na segunda etapa, o Leganés voltou a marcar aos 20 minutos. O meia brasileiro Gabriel Pires pegou a bola pouco antes do meio-campo, caminhou um pouco com a bola e arriscou o chute de longe, acertando o ângulo direito do goleiro Adan, que estava adiantado e foi encoberto.

Aos 35, o atacante Szymanowski deu números finais ao jogo com finalização de pé direito no meio da área adversária: 4 a 0.

Na próxima rodada, a penúltima do Campeonato Espanhol, o Leganés irá até o País Basco para enfrentar o Athletic Bilbao - que luta por vaga na Liga Europa. O Betis, por sua vez, jogará em casa contra o Atlético de Madrid, já garantido na próxima edição da Liga dos Campeões. Ambos os jogos serão disputados no próximo domingo.