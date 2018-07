Brasileiro marca golaço, mas Pirlo decide para Juventus

O lateral brasileiro Bruno Peres, ex-Santos, era o nome do clássico entre Juventus e Torino até os segundos finais. Havia sido dele o golaço que dava o empate para a equipe grená neste domingo. Mas a segundos para o fim dos acréscimos do segundo tempo, Andrea Pirlo mostrou porquê é um dos grandes jogadores italianos dos últimos tempos, marcou belo gol de fora da área e selou a vitória da Juventus por 2 a 1, em casa, pela 13.ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado levou a Juventus a 34 pontos, seis à frente da Roma, que ainda atua neste domingo. Na próxima rodada, sexta-feira, a equipe duela com a Fiorentina fora de casa. Já o Torino estacionou nos 12 pontos, na 15.ª colocação, e pegará no sábado o Palermo, em casa.

A Juventus começou com tudo neste domingo e conseguiu abrir o placar logo com 14 minutos. Pirlo cobrou falta quase da meia-lua e o juiz viu um toque de mão na barreira. O pênalti foi marcado e Vidal precisou bater duas vezes - na primeira foi marcada invasão de área - para colocar os donos da casa em vantagem.

O gol deu a impressão de que a Juventus mais uma vez arrancaria para uma vitória tranquila em casa, mas não demorou para que o Torino chegasse á igualdade. Aos 21 minutos, Bruno Peres recuperou a bola em sua área e arrancou. No caminho, deixou para trás Pogba, Evra e Vidal, que não conseguiram acompanhar sua velocidade. Quando entrou na área adversária, mesmo sem o melhor ângulo, encheu o pé. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Um golaço.

A igualdade no placar passou a ser refletida no desempenho das equipes em campo e o jogo ficou extremamente equilibrado. No segundo tempo, a Juventus chegou a marcar o segundo com Vidal, mas o chileno estava impedido. Quando Lichtsteiner foi expulso, o Torino aproveitou para exercer uma pequena pressão no fim da partida, mas o empate parecia selado.

Só que aí apareceu a genialidade de Pirlo. A poucos segundos para o término dos três minutos de acréscimos dado pelo árbitro, o veterano de 35 anos arriscou de fora da área. De primeira, emendou um chute forte, rasteiro, no canto direito do goleiro, que nada pôde fazer.