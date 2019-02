Brasileiro marca, Leverkusen goleia o Mainz e sobe na tabela do Alemão

O Bayer Leverkusen não tomou conhecimento do Mainz nesta sexta-feira, em confronto pela abertura da 21.ª rodada do Campeonato Alemão. Mesmo atuando fora de casa, a equipe goleou o adversário por 5 a 1, com direito a gol do lateral-esquerdo brasileiro Wendell, ex-Grêmio.

O resultado levou o Leverkusen provisoriamente à quinta colocação, com 33 pontos, entrando na zona de classificação para a Liga Europa. Por outro lado, o Mainz segue fazendo campanha regular no Alemão e está no meio da tabela, em 11.º, com 27 pontos.

Wendell foi o responsável por abrir o placar nesta sexta. Em rápido contra-ataque aos quatro minutos, o brasileiro aproveitou bola ajeitada por Bellarabi e finalizou para o gol vazio. Não demorou, porém, para o Mainz chegar ao empate. Logo aos oito, Robin Quaison marcou.

Mas foi só um susto, porque o Leverkusen retomaria a frente aos 18, com Kai Havertz. Ainda no primeiro tempo, Julian Brandt e Bellarabi transformaram o triunfo em goleada. E na etapa final, ainda deu tempo para que Brandt marcasse seu segundo na partida e selasse o resultado.

Embalado pela goleada, o Leverkusen agora volta as atenções para a Liga Europa, pela qual encara o Krasnodar na próxima quinta-feira, na Rússia. Já o Mainz só atua novamente no sábado da semana que vem, dia 16, quando visita o Wolfsburg pelo Alemão.