Málaga bate Las Palmas e se distancia da degola no Espanhol

O Málaga se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol nesta segunda-feira, ao conseguir uma importante vitória diante do Las Palmas, em casa. Com gol do brasileiro Charles, a equipe derrotou o rival por 2 a 1, no encerramento da 23.ª rodada da competição.

O resultado levou o Málaga a 26 pontos, na 13.ª colocação, abrindo dez de vantagem para o Sporting Gijón, que hoje estaria rebaixado. A equipe volta a campo no próximo sábado, quando visita o Eibar. Já o Las Palmas estacionou nos 28 pontos e, após um ótimo início de competição, é o 12.º colocado. Na próxima sexta, vai receber a Real Sociedad.

Apesar do resultado, quem saiu na frente nesta segunda foi o Las Palmas, em bela cobrança de falta do uruguaio Mauricio Lemos aos 18 minutos. A reação, no entanto, veio ainda no primeiro tempo. Aos 26, Fornals recebeu na área pela direita e tentou cruzar, mas acabou encobrindo o goleiro e empatando o confronto.

O Málaga, então, foi para cima e conseguiu a virada aos 34 minutos. Keko foi lançado pela direita com extrema liberdade e tocou no meio da área para Charles selar o resultado. Nem mesmo a expulsão de José Rodríguez, já aos 24 do segundo tempo, impediu que o time da casa confirmasse a vitória.