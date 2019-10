Brasileiro marca, marfinense faz 2 de falta e Arsenal ganha de virada no final

Em um jogo no qual o brasileiro Gabriel Martinelli balançou as redes e o marfinense Nicolas Pépé brilhou ao fazer dois gols de falta, sendo o último deles aos 47 minutos do segundo tempo, no lance final do jogo, o Arsenal bateu o Vitória de Guimarães por 3 a 2, de virada, nesta quinta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, pela terceira rodada do Grupo F da Liga Europa.

No confronto, o inglês Marcus Edwards abriu o placar para o time português, aos oito minutos do primeiro tempo. Depois disso, o talentoso Gabriel Martinelli empatou aos 32, mas o seu compatriota Bruno Duarte voltou a colocar o Vitória de Guimarães em vantagem.

A virada do Arsenal veio por meio de um jogador que saiu do banco de reservas e entrou em campo apenas aos 30 minutos do segundo tempo, quando Pépé foi mandado ao gramado pelo técnico Unai Emery no lugar do francês Alexandre Lacazette. E aos 35, o marfinense começou a ser decisivo ao fazer o seu primeiro gol de falta. A consagração veio nos acréscimos do tempo normal, aos 47, em nova cobrança de fora da área que terminou nas redes do goleiro Miguel Silva.

Com o resultado, o Arsenal se manteve com 100% de aproveitamento no Grupo F do torneio continental, no qual agora acumula nove pontos em três jogos. Líder isolado, o time inglês está três à frente do Eintracht Frankfurt, segundo colocado, que derrotou o Standard Liège por 2 a 1, na Alemanha, em outro duelo do dia. A equipe belga tem três pontos e ocupa a terceira posição, enquanto o clube português amarga a lanterna, com zero.

SEVILLA TAMBÉM 100%

O Sevilla também somou a terceira vitória consecutiva, ao derrotar o Dudelange, de Luxemburgo, por 3 a 0, pelo Grupo A. Todos os gols foram marcados na etapa final. Franco Vásquez fez dois e o outro foi de Munir El Haddadi. No outro jogo da chave, Qarabag, do Afeganistão, e APOEL, do Chipre, empataram por 2 a 2. Com os resultados, o Sevilla lidera com nove pontos, contra quatro do Qarabag e três do Dudelange. O APOEL só tem um.

100% record ⚽️ 7 goals scored 0 goals conceded Group A leaders @SevillaFC #UEL pic.twitter.com/iDicyzDV7V — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 24, 2019

No Grupo E, em Glasgow, o Celtic obteve importante vitória, ao derrotar a Lazio, por 2 a 1, em resultado que lhe garantiu a liderança da chave. Já o romeno Cluj foi à França e venceu o Rennes por 1 a 0. Os escoceses somam sete pontos, contra seis dos romenos e três dos italianos. Os franceses só têm um ponto.

No Grupo D, apenas um gol foi marcado. E foi do congolês Yannick Bolasie na vitória do Sporting sobre o norueguês Rosenborg, em Lisboa. Na Holanda, PSV e o austríaco LASK ficaram no empate sem gols. Com sete pontos, o PSV é o primeiro colocado, enquanto Sporting tem seis e LASK, quatro. O Rosenborg ainda não somou ponto.

Os dois visitantes do Grupo C venceram na rodada. O suíço Basel foi até a Espanha e bateu o Getafe por 1 a 0. Detalhe: oito jogadores suíços receberam o cartão amarelo. Na Turquia, o Trabzonspor caiu diante do russo Krasnodar por 2 a 0. O Basel assumiu o primeiro lugar, com sete pontos, um a mais que o Getafe. Krasnodar soma três e o clube turco só tem um.

Já no Grupo B, o sueco Malmoe venceu o suíço Lugano (2 a 1), enquanto Dínamo de Kiev e Copenhague ficaram no empate por 1 a 1. No topo da chave, dinamarqueses e ucranianos têm cinco pontos, contra quatro dos suecos. Os suíços só acumulam um.

Toda a quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa será realizada no dia 7 de novembro, com a repetição dos duelos desta quinta-feira, mas com os mandos invertidos em relação ao dos confrontos desta terceira jornada do torneio.