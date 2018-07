Brasileiro marca, mas Cagliari empata em reestreia de técnico

Atuando em casa no jogo que marcou a reestreia do técnico Zdenek Zeman, o Cagliari amargou um empate por 1 a 1 com o Empoli, neste sábado, ao levar um gol aos 48 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe dirigida pelo treinador checo soma apenas 21 pontos na zona de rebaixamento do Campeonato Italiano, na 18ª posição, enquanto o time visitante é o 13º, com 30 pontos.

Zeman reestreou no comando do Cagliari menos de três meses depois de ser demitido pelo próprio clube. Agora ele assumiu o lugar que foi ocupado por pouco tempo por Gianfranco Zola, que não resistiu ao momento ruim vivido pela equipe. Foram apenas duas vitórias em 11 jogos, com sete derrotas neste período, fato que motivou o retorno do checo ao posto.

Parecia que a reestreia de Zeman seria boa, pois já aos 20 minutos do primeiro tempo o meia brasileiro João Pedro, ex-Atlético-MG e Santos, abriu o placar para o Cagliari. O time ainda chegou a acertar a trave em outros dois ataques durante o duelo. E esses erros acabaram custando caro. Nos acréscimos do tempo normal, o uruguaio Vecino decretou o empate e frustrou a torcida local.