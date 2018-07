Brasileiro marca, mas time do Azerbaijão perde da Roma na Liga dos Campeões

O futebol do Azerbaijão viveu um dia histórico nesta quarta-feira. Pela primeira vez, um jogo de fase de grupos da Liga dos Campeões foi disputado no país. A festa só não foi completa porque o Qarabag não foi páreo para a Roma e caiu por 2 a 1 em casa, apesar do gol do brasileiro Pedro Henrique.

O resultado levou a Roma a quatro pontos no Grupo C, seguida pelo Chelsea, que tem três, e o Atlético de Madrid, com um. Estas duas equipes, porém, ainda se enfrentam nesta quarta, na Espanha. Na lanterna da chave, o Qarabag ainda não pontuou.

Em sua primeira participação na fase principal da Liga dos Campeões, o Qarabag não se encontrou em campo nas primeiros minutos nesta quarta e viu a Roma abrir o placar logo aos seis. Após escanteio da direita, o goleiro Sehic tirou de soco, mas Pellegrini recolocou a bola na área e Manolas completou para a rede.

A Roma seguiu pressionando e não demorou para aproveitar-se novamente da fragilidade do Qarabag. Aos 14 minutos, El Shaarawy tocou por cima da defesa, Dzeko dominou no peito e fuzilou. Ainda no primeiro tempo, Pedro Henrique, ex-Caxias, aproveitou saída de bola errada da defesa romana e diminuiu, mas ficou nisso.

Pela terceira rodada do Grupo C, o Qarabag recebe o Atlético de Madrid no dia 18 de outubro, mesma data em que a Roma visita o Chelsea. Antes, porém, a equipe italiana volta as atenções para o Campeonato Nacional, pelo qual visita o Milan neste domingo.