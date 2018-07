Brasileiro marca na estreia do Soccer City O primeiro gol do novo Soccer City, estádio que sediará vários jogos na Copa do Mundo de 2010, entre eles a abertura e a final, foi de um brasileiro. Fabrício Rodrigues marcou para o Wits, aos 31 minutos do segundo tempo, na decisão da Copa da África do Sul, contra o AmaZulu, de Durban.