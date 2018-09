Brasileiro marca, Nantes empata e complica o Lyon no Campeonato Francês

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Francês, o Lyon empatou com o Nantes pelo placar de 1 a 1, neste sábado, e perdeu a chance de reassumir a vice-liderança da competição. Ao levar um gol do brasileiro Gabriel Boschilia, a equipe amargou o resultado ruim em casa e está na terceira colocação, com 14 pontos, depois de ter sido ultrapassado na sexta-feira pelo Saint-Étienne, vice-líder, com 15 pontos, ao bater o Monaco por 2 a 0, na última sexta-feira. Já o Nantes é o vice-lanterna, com seis pontos.

Com gol de Houssem Aouar, o Lyon abriu o placar e pressionou o jogo durante o primeiro tempo. O time teve uma preciosa chance para matar a partida com Matthew Miazga, que fez falta dentro da área, e após consultar o VAR (arbitragem de vídeo), o juiz marcou a penalidade a favor dos mandantes. Fekir então foi para a cobrança e bateu no canto direito do gol, mas o goleiro Tatarusanu defendeu e garantiu o empate.

Já o Nantes surpreendeu ao conseguir balançar as redes aos 17 minutos do segundo tempo, com o brasileiro Gabriel Boschilia. Após jogada pela direita, o ex-são-paulino recebeu na intermediária, avançou e bateu de perna esquerda no canto direito para marcar um belo gol e empatar a partida.

Na próxima rodada, no dia 7 de outubro, o Lyon encara o Paris Saint-Germain, às 16 horas, fora de casa. No mesmo dia, o Nantes enfrenta o Bordeaux, também como visitante.

Em outros jogos desta oitava rodada, o Strasbourg venceu o Dijon por 3 a 0, com gols de Nuno Da Costa, Lebo Mothiba e Jonas Martin. O lanterna Guingamp venceu o Angers por 1 a 0, com gol de Nicolas Benezet. Casimir Ninga garantiu a vitória do Caen contra o Amiens. Reims e Bordeaux empataram sem gols.

No primeiro jogo deste sábado pelo Francês, o líder Paris Saint-Germain visitou o Nice e conseguiu uma vitória tranquila pelo placar de 3 a 0, com dois gols de Neymar. Com o resultado, o PSG segue na liderança, com 24 pontos, com nove de vantagem para o segundo colocado, Saint-Étienne.