Brasileiro marca no fim e Málaga arranca empate com o Espanyol

O Espanyol recebeu o Málaga nesta sexta-feira pela segunda rodada do Campeonato Espanhol e esteve muito perto de sua primeira vitória na competição, mas viu o triunfo ruir graças a um brasileiro. Depois de ficar atrás no placar e ver o adversário abrir 2 a 0, os visitantes foram buscar a igualdade e selaram o empate por 2 a 2 com o gol de Charles, já nos acréscimos.

Com o resultado, o Espanyol somou somente seu primeiro ponto na competição, já que havia caído na estreia para o Sevilla. Na terceira rodada, vai encarar a Real Sociedad fora de casa, dia 9 de setembro. Já o Málaga chegou a seu segundo empate e volta a campo para pegar o Villarreal, em casa, dia 10.

Nesta sexta, o Espanyol abriu o placar aos 27 minutos, quando Gerard Moreno foi acionado por Léo Baptistão, driblou o zagueiro e finalizou para a rede. No segundo tempo, aos 15, foi a vez de Léo Baptistão deixar sua marca, após assistência de Piatti. Seis minutos depois, Diego Llorente diminuiu. Quando parecia que o confronto estava decidido, Charles, nos acréscimos, deixou tudo igual.

Ainda nesta sexta, mas mais cedo, outro empate. O Betis recebeu o Deportivo La Coruña em Sevilla e as equipes não saíram do 0 a 0. Com quatro pontos, o La Coruña duela com o Athletic Bilbao no dia 11, em casa. Já o Betis chegou ao primeiro ponto e visita o Valencia, também no dia 11.