Brasileiro faz no fim e dá vitória ao Augsburg sobre o Schalke 04

Um brasileiro que teve passagens apagadas por São Paulo e Corinthians foi o responsável por levar o Augsburg à vitória por 2 a 1 sobre o Schalke 04, neste domingo, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. Caiuby apareceu aos 46 minutos do segundo tempo para balançar as redes e tirar o seu time da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Augsburg chegou a 16 pontos e saiu de vez da zona da degola, saltando do 16º para o 13º lugar. O Schalke, por sua vez, deixou de encostar no primeiro pelotão e estacionou nos 24 pontos, na oitava posição.

Jogando em casa, o Augsburg saiu na frente com Jeong-Ho Hong, aos 34 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Sead Kolasinac buscou o empate para o Schalke, aos 25. Quando o jogo estava fadado ao empate, Caiuby aproveitou sobra de cruzamento no lado esquerdo e emendou um belo chute de primeira para estufar as redes.

Pelo Campeonato Alemão, o Augsburg volta a campo no próximo sábado, contra o Hamburgo, fora de casa. Antes, porém, o time encara uma pedreira diante do Borussia Dortmund, pela Copa da Alemanha. Já o Schalke só entra em campo pela Liga, na sexta-feira, contra o Hoffenheim.