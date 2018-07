Brasileiro marca o primeiro gol no estádio da final da Copa

O primeiro gol do novo Soccer City foi de um brasileiro. Fabricio Rodrigues marcou para o Wits aos 31 minutos do segundo tempo na decisão da Copa da África do Sul, contra o AmaZulu de Durban. O estádio será usado na partida de abertura do Mundial, entre África do Sul e México, no dia 11 de junho, e na final, no dia 11 de julho. O Brasil também joga lá, contra a Costa do Marfim, dia 20 de junho. O Wits fez mais dois gols em contra-ataques com o atacante Vilakazi, aos 48 e 49 minutos, venceu por 3 a 0 e levantou a taça.

A final começou com 30 minutos de atraso (deveria ter começado às 15 horas) por conta de um problema que pode se repetir na Copa do Mundo: o engarrafamento do transito no acesso ao estádio. O Soccer City fica na entrada do bairro de Soweto e só há uma grande avenida que leva ao local.

Neste sábado o problema foi agravado porque o transito criado pelas pessoas que se dirigiam de carro ao estádio recebeu a "concorrência" das que iam para outro evento na região, este ainda mais importante para os padrões esportivos sul-africanos - a semifinal do campeonato de rugbi, entre Bulls e Crusaders, que tinha inicio previsto para as 17 horais locais (12 horas de Brasília), no Orlando Stadium.

Fabrício Rodrigues é meio-campista, tem 23 anos e esta na segunda temporada no Wits. Em julho, tem chance de se transferir para o Brondby, da Dinamarca. Outro brasileiro no time, é o técnico Roger de Sá.