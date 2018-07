Brasileiro marca, Torino vence e complica a Lazio

Já o Torino foi aos 35 pontos e assumiu o 12.º lugar, se distanciando agora dez pontos em relação ao Siena, clube que encabeça a zona de rebaixamento.

O gol da vitória foi marcado por Jonathas aos 32 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu escanteio da direita e, no primeiro pau, se antecipou a um zagueiro para desviar para as redes.

TOTTI OBTÉM MARCA - No outro duelo que fechou o dia de partidas no Italiano, a Roma venceu o Parma por 2 a 0, no Estádio Olímpico da capital do país, chegou aos 47 pontos e assumiu a sexta posição, ultrapassando a rival Lazio. O Parma caiu para o 13.º lugar, com 35.

Os gols da vitória da equipe foram marcados por Lamela, aos 7 minutos do primeiro tempo, e Totti, aos 25 da etapa final. Ao balançar as redes, Totti se isolou como segundo maior artilheiro da história do Campeonato Italiano, com 226 ao total. No último dia 3, no triunfo por 3 a 1 sobre o Genoa, o ídolo do time romano havia se igualado ao sueco Gunnar Nordahl, ex-atacante do Milan e da própria Roma, que brilhou nas décadas de 1940 e 1950 e contabilizou 225 gols ao total. Totti agora só está atrás de Silvio Piola, que marcou 274 gols entre 1929 e 1954.