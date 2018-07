Brasileiro Maxwell renova contrato com o PSG até 2015

PARIS - O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente nesta sexta-feira que o lateral-esquerdo Maxwell renovou o seu contrato com o clube francês até junho de 2015. Desta forma, o brasileiro se tornou o terceiro jogador a reformar vínculo com o time em um intervalo de apenas uma semana.

Antes de Maxwell, o PSG anunciou nos últimos dias que firmou novos compromissos com o volante Thiago Motta e com o meia Blaise Matuidi. O brasileiro naturalizado italiano acertou sua permanência na equipe até 2016, enquanto o jogador francês selou acordo para defender o clube parisiense até 2018.

O contrato anterior firmado com Maxwell se encerraria em junho, mas foi prorrogado por mais um ano, e nesta sexta o brasileiro comemorou o novo acordo. "Estou muito orgulhoso da confiança que o presidente Nasser Al-Khelaifi depositou em mim. Vou continuar dando meu melhor pelo clube e pelos torcedores a fim de retribuir essa confiança. Vamos sonhar mais alto!", disse o lateral, por meio do site oficial do clube.

Com sete partidas no seu currículo pela seleção brasileira, Maxwell, de 32 anos, disputou 91 jogos e marcou cinco gols com a camisa do PSG, tendo se sagrado campeão francês e da Supercopa da França em 2013. "Maxwell é um jogador excepcional, que tem contribuído muito desde que chegou ao clube. Meu desejo era que ele fizesse parte do projeto do Paris Saint-Germain por muito tempo", afirmou Nasser Al-Khelaifi, ao comentar nesta sexta a renovação do contrato do jogador.