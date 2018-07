Brasileiro naturalizado é convocado para servir o exército da Ucrânia

Apesar de serem alguns jogadores do Shakhtar que não desejam se reapresentar ao seu clube com medo da tensão na Ucrânia, quem realmente pode se dar mal é outro atleta brasileiro. Naturalizado desde 2011, o meio campista Edmar Lacerda, que atua no Metalist Kharkiv, foi convocado para se apresentar ao exército local.

Jogando no país há 12 anos e casado com uma ucraniana desde 2008, o atleta ficou assustado com a notícia. "Fiquei muito surpreso, porque não estava esperando e não sabia o que fazer. Eu não sei se outros companheiros do meu clube receberam a intimação, porque ninguém disse nada", afirmou ao Sport.ua.

Apesar do receio, o jogador de 34 anos espera que seu clube resolva tudo da melhor maneira possível. "Minha esposa estava com muito medo, mas eu a tranquilizei e disse que vai ficar tudo bem. Se eu realmente tivesse que ir para o exército não sei o que faria. A única coisa que eu sei fazer bem é jogar futebol", disse.

Desconhecido no Brasil, Edmar é um jogador respeitado na Ucrânia. Após nove anos atuando no país, o atleta, companheiro dos brasileiros Cleiton Xavier, Rodrigo Moledo, Marcio Azevedo e Diego Souza, se naturalizou para atuar pela seleção local. Ao todo, o jogador fez 9 partidas pelo conjunto nacional e marcou 9 gols.