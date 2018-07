Brasileiro naturalizado espanhol, Fabiano Soares é o novo técnico do Atlético-PR

A diretoria do Atlético Paranaense definiu o nome do novo técnico do clube. Nesta terça-feira, um dia após a demissão de Eduardo Baptista, o comando da equipe anunciou a chegada de Fabiano Soares, um treinador que ainda não havia trabalhado em times do futebol brasileiro.

Fabiano Soares, de 51 anos, é um ex-jogador, tendo construído boa parte da sua carreira, tanto dentro de campo como no banco de reservas, no futebol espanhol, o que o levou até a se naturalizar. Mas o seu último trabalho foi em Portugal, tendo comandado o Estoril.

No comunicado em que anunciou a contratação de Fabiano Soares, a diretoria do Atlético-PR não revelou detalhes como tempo de contrato, data de apresentação e início do trabalho do treinador na equipe, que nesta quarta-feira vai entrar em campo para encarar o Cruzeiro, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De qualquer forma, a contratação de Fabiano Soares confirma uma tendência da diretoria do Atlético-PR, que em anos recentes vem apostando em alguns treinadores estrangeiros e com experiência fora do Brasil. Foram os casos do uruguaio Juan Ramón Carrasco, em 2012, do espanhol Miguel Ángel Portugal, em 2014, e do português Sergio Vieira, em 2015. Agora traz um brasileiro naturalizado espanhol.

Fabiano Soares assume o comando do Atlético-PR após a demissão de Eduardo Baptista, decisão que levou o manager Paulo Autuori a pedir demissão. O treinador deixou o clube após o time acumular quatro jogos consecutivos sem vitórias, sendo duas pelo Campeonato Brasileiro, torneio em que o time está próximo da zona de rebaixamento, na 14ª colocação.

Além de ajudar o Atlético-PR a se recuperar no Brasileirão, Fabiano Soares tentará evitar a eliminação da equipe em competições mata-mata. O time foi goleado pelo Grêmio por 4 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre, e perdeu por 3 a 2 para o Santos, em Curitiba, no primeiro duelo das oitavas de final da Copa Libertadores.