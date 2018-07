Brasileiro perde gol incrível em derrota do Levante para o Betis Deyverson deu uma de Deived nesta sexta-feira, no Estádio Cidade de Valência. O brasileiro de 24 anos, que construiu carreira em Portugal, perdeu gol incrível na derrota do time dele, o Levante, para o Betis, por 1 a 0, na abertura da 13.ª rodada do Campeonato Espanhol.