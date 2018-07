Brasileiro que começou como intercambista jogará contra o United

Nesta terça-feira, um brasileiro que começou nos Estados Unidos como intercambista terá a chance de encarar ninguém menos que o Manchester United. Matheus Martins jogará sua primeira temporada pelo San Jose Earthquakes na Major League Soccer (elite do futebol dos Estados Unidos) e encara o gigante inglês durante a pré-temporada dos Red Devils em solo norte-americano.

Matheus Martins chegou aos Estados Unidos com 15 anos por meio de uma empresa de intercâmbio sediada em São Paulo. Em dezembro de 2013, foi selecionado para compor a equipe da empresa na Disney Showcase, em Orlando, maior torneio de futebol de recrutamento universitário dos Estados Unidos. Graças a seu bom desempenho, faturou uma bolsa de estudos integral para finalizar o colegial e competir pela academia Montverde Academy.

A promessa finalizou os estudos tendo de conciliá-los com o futebol e os esforços deram resultado: um ano depois, Matheus já era cobiçado por grandes universidades dos Estados Unidos, que ofereceram bolsas integrais. Porém, o brasileiro preferiu aceitar a oferta do San Jose Earthquakes, que disputa a MLS, e foi em busca do sonho de ser um jogador profissional.

Sua primeira partida foi disputada contra o América do México, pelo torneio amistoso International Champions Cup, que é jogado nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, o brasileiro continua sua preparação para jogar a MLS em um teste nada simples: amistoso contra o Manchester United, pelo mesmo torneio. A partida será jogada na casa dos Earthquakes, em San Jose.