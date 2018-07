Brasileiro Raffael brilha e Mönchengladbach goleia Werder Bremen pelo Alemão

Em uma tarde de belas atuações do brasileiro Raffael e do belga Thorgan Hazard, irmão de Eden Hazard, com dois gols de cada um, o Borussia Mönchengladbach goleou o Werder Bremen por 4 a 1, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Alemão, no Borussia Park.

Com o resultado, o Mönchengladbach se manteve na briga pelas primeiras posições do Alemão, com seis pontos, no sexto lugar. Já o Werder Bremen amarga a lanterna da competição, com três derrotas nos três jogos.

Todos os gols dos donos da casa saíram no primeiro tempo. Logo aos 11 minutos, Hazard abriu o placar. Raffael fez bela jogada, com direito a chapéu, no meio de campo, abriu o jogo para Johnson, que cruzou para o belga bater firme no canto direito.

Pouco depois, aos 17, Hazard recebeu longo lançamento direto do zagueiro Vestergaard, avançou com liberdade, invadiu a área e bateu forte, sem chances de defesa ao goleiro Drobny. Já aos 21, Raffael cobrou pênalti e fez 3 a 0.

O brasileiro ainda marcou o quarto gol do Mönchengladbach antes do intervalo, aos 40 minutos. Stindl cruzou pelo lado direito, a zaga cortou errado e Raffael apareceu para chutar bonito e praticamente selar a vitória dos donos da casa.

Na segunda etapa, o lanterna Werder Bremen foi para cima, mas parou nas mãos do goleiro Sommer em diversas oportunidades de perigo e só conseguiu marcar aos 28 minutos. Johannsson deu passe de cavadinha e, de longe, Gnabry pegou um belo chute de primeira, sem deixar a bola quicar no chão, para definir o resultado.

"Fizemos uma ótima partida hoje. O Werder precisava muito da vitória e sabíamos que ia ser um adversário complicado. Por isso, combinamos que desde o início íamos deixá-los em uma situação desconfortável, pressionando a saída de bola e jogando com muita intensidade. Deu certo e conseguimos fazer o placar no primeiro tempo. Estou feliz pelos gols, meus primeiros no campeonato, e pela vitória", comentou Raffael após a partida.

Pela quarta rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Red Bull Leipzig. No mesmo dia, o Werder Bremen tenta reverter a péssima situação em que se encontra ao receber o Mainz.