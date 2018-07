Brasileiros abrem quartas de final da Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol divulgou nesta sexta-feira a tabela das quartas de final da Copa Sul-Americana, que conta com a participação de quatro clubes brasileiros. E serão exatamente os times do País que irão abrir esta etapa do torneio, com partidas no dia 27 de outubro.

Na próxima quarta-feira, o Atlético Mineiro receberá o Palmeiras, às 19h45, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. No mesmo dia, mas às 22 horas, o Goiás enfrentará o Avaí, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

As partidas de volta dos confrontos brasileiros também já estão com as datas definidas. O Palmeiras vai duelar com o Atlético-MG no dia 10 de novembro, às 22 horas. O segundo duelo entre Avaí e Goiás, em Florianópolis, acontecerá em 11 de novembro, às 20 horas.

TABELA DAS QUARTAS DE FINAL

JOGOS DE IDA

27/10 - 19h45 - Atlético x Palmeiras

27/10 - 22h - Goiás x Avaí

02/11 - 22h15 - Newell?s Old Boys (ARG) x LDU (EQU)

03/11 - 22h15 - Deportes Tolima (COL) x Independiente (ARG)

JOGOS DE VOLTA

10/11 - 19h30 - LDU (EQU) x Newell?s Old Boys (ARG)

10/11 - 22h - Palmeiras x Atlético

11/11 - 20h - Avaí x Goiás

11/11 - 22h30 - Independiente (ARG) x Deportes Tolima (COL)