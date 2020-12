Jogadores brasileiros buscam protagonismo na Liga dos Campeões: confira quem está bem

A Liga dos Campeões abre nesta terça-feira a 5ª e penúltima rodada da fase de grupos. Os jogadores brasileiros ainda não estão entre os nomes de maior destaque desta edição. Após, nos últimos anos, os atletas do País terem sido campeões e protagonistas de suas respectivas equipes, nesta temporada nenhum conseguiu alcançar o brilho esperado. Nem mesmo Neymar, do PSG, vice-campeão na disputa anterior.

O Estadão analisou as rodadas anteriores e separou quais jogadores ainda não produziram o esperado e quais já tiveram boas atuações. Por ser o torneio mais importante da Europa, a Liga dos Campeões é um bom cartão de visitas para quem aguarda oportunidade para ser chamado pelo técnico Tite para a seleção ou ainda quem vislumbra uma transferência milionária.

Quem está bem

Uma das revelações recentes do Grêmio, o atacante Tetê é o destaque do Shakhtar Donetsk. O jogador de 20 anos atuou nas quatro partidas do time ucraniano. Marcou um gol diante do Real Madrid e deu mais duas assistências. Outros jovens que têm feito boas partidas são a dupla do Ajax: os ex-são-paulinos David Neres e Antony. Cada um marcou um gol. Eles têm ajudado o time holandês.

Ainda há mais brasileiros com passagens pela seleção brasileira que têm atuado bem. Gabriel Jesus (Manchester City), Rodrygo e Vinícius Júnior (ambos do Real Madrid) já marcaram também um gol cada. No setor defensivo, o volante Casemiro, do Real Madrid, tem um gol e uma assistência. O lateral-direito Danilo tem sido regular na Juventus e o goleiro Ederson atuou nas quartas partidas do Manchester City e só sofreu um gol.

Quem pode fazer mais

As lesões atrapalharam até agora o rendimento dos dois principais jogadores brasileiros da Liga dos Campeões. Finalistas da última edição, o meia Philippe Coutinho (Barcelona) e o atacante Neymar (Paris Saint-Germain) atuaram muito pouco pelo torneio. Os dois anotaram um gol cada, mas espera-se que ambos possam produzir mais a partir de agora.

Os jogadores tiveram lesões que o afastaram dos compromissos dos times e até da participação na última rodada das Eliminatórias. Neymar participou de três partidas, mas somente uma delas ficou em campo do início ao fim. O único gol foi marcado diante do do RB Leipzig, na última partida. Já Coutinho, por sua vez, participou duas vezes e anotou um gol diante do Ferencvaros, na estreia.

Quem não foi bem

Dois titulares do técnico Tite na seleção brasileira até agora não tiveram boas atuações na Liga dos Campeões. Apesar de terem participado das quatro partidas de seus clubes, o lateral-esquerdo Renan Lodi (Atlético de Madrid) e o atacante Roberto Firmino (Liverpool) não conseguiram jogar bem. Por isso, ambos apostam em duas boas partidas nesta reta final da fase de grupos para se redimir.

Lodi levou dois cartões amarelos e fez parte de uma linha de defesa que sofreu. O Atlético de Madrid levou sete gols em três jogos, dos quais quatro foram marcados pelo Bayern de Munique. No caso de Firmino, o problema foi a seca de gols. O jogador até participou dos quatro compromissos do Liverpool, mas não conseguiu ser decisivo.