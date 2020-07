Brasileiros batem recorde de gols em uma temporada do Campeonato Inglês

Os jogadores brasileiros alcançaram um novo recorde de gols em uma temporada do Campeonato Inglês. O gol do atacante Gabriel Jesus na vitória do Manchester City por 5 a 0 sobre o Newcastle, nesta quarta-feira, foi o 65º dentre os atletas brasileiros da liga inglesa na temporada 2019/2020, ultrapassando a marca de 64 gols alcançadas na última temporada.

De todos os brasileiros que atuam no Campeonato Inglês, apenas o atacante João Pedro (Watford), o lateral Bernardo (Brighton), os volantes Fernandinho (Manchester City) e Fred (Manchester United) e os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City) não balançaram as redes.

Leia Também Manchester City faz 5 a 0 no Newcastle e fica perto de garantir o vice no Inglês

Os artilheiros brasileiros são Richarlison, do Everton, e Gabriel Jesus, ambos com 11 gols anotados nesta temporada. Em seguida está Willian, do Chelsea. Campeão pelo Liverpool, Roberto Firmino aparece em quarto na lista, com oito gols.

O Campeonato Inglês está em sua 35ª rodada. Ou seja, ainda restam mais quatro para o final da competição. O Liverpool já garantiu o título, e Manchester City ocupa atualmente o segundo lugar. Chelsea e Leicester por enquanto são os outros times que completam a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Os 65 gols brasileiros na temporada 2019/2020 do Campeonato Inglês

11 gols - Richarlison (Everton) e Gabriel Jesus (Manchester City)

9 gols - Willian (Chelsea)

8 gols - Roberto Firmino (Liverpool)

5 gols - Wesley (Aston Villa)

4 gols - Lucas Moura (Tottenham)

3 gols - Bernard (Everton), Gabriel Martinelli (Arsenal), Douglas Luiz (Aston Villa)

2 gols - Joelinton (Newcastle), David Luiz (Arsenal), Fabinho (Liverpool)

1 gol - Andreas Pereira (Manchester United), Felipe Anderson (West Ham)