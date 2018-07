Brasileiros brilham e ajudam na vitória do Celta sobre o Betis pelo Espanhol

VIGO - Com passagens recentes pela segunda divisão espanhola, Celta e Betis tentam afastar o fantasma de mais um rebaixamento no Campeonato Espanhol. Mas só a equipe de Vigo parece chances de sucesso. Nesta sexta-feira, pela abertura da 21.ª rodada, ganhou em casa do rival de Sevilha por 4 a 2 e se afastou um pouco da zona de degola.

Irregular, o Celta chegou aos 22 pontos, pulando para o 13.º lugar e abrindo seis de vantagem sobre o Valladolid, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Betis, que não vence uma partida do Espanhol desde setembro, segue na lanterna, com apenas 11 pontos e um pé dentro da segunda divisão.

A dupla de ataque brasileira do Celta teve papel decisivo na vitória desta sexta-feira. Rafinha cruzou para Orellana fazer o primeiro gol, Charles anotou o segundo, também de cabeça, e deu as assistências para os outros dois gols da equipe da casa, feitos por Orellana e Nolito, respectivamente.