Brasileiros brilham e Al-Wahda avança no Mundial de Clubes

ABU DABI - O Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, avançou às quartas de final do Mundial de Clubes, realizado em Abu Dabi, ao derrotar nesta quarta-feira o Hekari United, de Papua Nova Guiné, por 3 a 0. A partida marcou a abertura da competição, que tem a Inter de Milão e o Internacional como principais favoritos ao título.

Classificado, o Al-Wahda, que disputa o torneio como representante do país-sede, vai encarar o Seognam Ilhwa Chunma, da Coreia do Sul, nas quartas de final. O confronto será disputado no dia 11 de dezembro e o vencedor será o adversário da Inter de Milão nas semifinais.

Al-Wahda e Hekari United fizeram uma partida bastante movimentada nesta quarta-feira. Apesar de ser inferior tecnicamente, o time de Papua Nova Guiné chegou a acertar a trave no começo do primeiro tempo. Depois do susto inicial, a equipe da casa se impôs e desperdiçou duas chances com Fernando Baiano, que parou no goleiro Tamanisau, antes de abrir o placar.

Aos 40 minutos, Hugo recebeu a bola na entrada da área e finalizou forte, de esquerda, fazendo 1 a 0 para o Al-Wahda. O segundo gol saiu ainda no primeiro tempo. Aos 44 minutos, Fernando Baiano foi lançado em velocidade, passou por um adversário e chutou cruzado, marcando o segundo gol brasileiro na partida.

Apesar da vantagem, o Al-Wahda seguiu superior no segundo tempo, com Fernando Baiano sendo o jogador a mais incomodar a defesa do Hekari United. O terceiro gol da equipe saiu aos 26 minutos. Após cobrança de escanteio, Hugo ficou com a bola e cruzou para Abdulraheem, que cabeceou para as redes.

Nos minutos finais, o Al-Wahda diminuiu o ritmo e viu o Hekari United equilibrar o jogo, criando até algumas oportunidades de gol. A partida, porém, já estava definida e, assim, a equipe da casa avançou no Mundial de Clubes com uma vitória por 3 a 0.

AL-WAHDA - 3 - Adel; Basheer, Haidar, Eisa e Mahmoud; Hamdam, Magrão, Hugo e Fahed (Abdulraheem); Ismaeil (Amer) e Fernando Baiano. Técnico: Josef Hickersberger

HEKARI UNITED - 0 - Tamanisau; Omokirio, Upaiga, Tiwa e Singh; Iniga, Muta, Bolatoga e Fa''arodo; Vakatalesau e Jack. Técnico: Tommy Mana.

Gols - Hugo, aos 40, e Fernando Baiano, aos 44 minutos do primeiro tempo; Abdulraheem, aos 26 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Hugo (Al-Wahda); Iniga (Hekari United); Árbitro - Daniel Bennett (África do Sul); Renda - Não disponível; Público - 23.895 espectadores; Local - Estádio Mohammad Bin Zayed, em Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos).