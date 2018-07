Brasileiros conhecem adversários e Flamengo está em 'grupo da morte'

Os times brasileiros conheceram seus adversários na Copa Libertadores do próximo ano. Em sorteio realizado em Luque, na sede da Conmebol, no Paraguai, os clubes nacionais já sabem quem enfrentarão em busca do mais cobiçado título do continente (confira a tabela abaixo). O evento foi marcado ainda por uma emocionante homenagem à Chapecoense.

O sorteio colocou o Flamengo no Grupo 4 com adversários bem complicados. O terceiro colocado do Brasileirão vai enfrentar San Lorenzo (Argentina) e Universidad Católica (Chile), além de um rival que sairá da repescagem. Já o campeão brasileiro Palmeiras terá pela frente o Peñarol (Uruguai), o Jorge Wilstermann (Bolívia) e outro adversário que sairá da repescagem.

O Santos, por sua vez, vai enfrentar o Independiente Santa Fé (Colômbia) e o Sporting Cristal (Peru), além de outro time vindo da repescagem. O Grêmio, campeão da Copa do Brasil, deve ter tarefa fácil contra Guaraní (Paraguai), Zamora (Venezuela) e Deportivo Iquique (Chile).

No Grupo 6, o Atlético-MG disputa uma das vagas com Libertad (Paraguai), Godoy Cruz (Argentina) e Sport Boys (Bolívia). Já a Chapecoense, no Grupo 7, terá uma tarefa dura contra o Nacional (Uruguai), Lanús (Argentina) e Zuliá (Venezuela).

Entre os brasileiros na repescagem, duelos equilibrados. Na segunda fase, que garante vaga para a fase 3 em uma disputa de mata-mata, o Atlético-PR vai encarar o Millonarios, da Colômbia, enquanto o Botafogo enfrenta o Colo Colo, do Chile. Os times brasileiros precisam avançar e aí, na fase 3, terão outro duelo para se garantir na fase de grupos.

Com número recorde de 47 participantes, a competição será disputada de janeiro ao fim de novembro com três grandes pausas. Ela começa no dia 23 de janeiro, na primeira fase preliminar. Com mais outras duas etapas, os playoffs terminam antes do Carnaval, em 23 de fevereiro, e classificam quatro equipes para a etapa seguinte.

A fase de grupos começa dia 7 de março e vai até 25 de maio. Aqui, a primeira interrupção. A última partida das chaves ocorrerá no dia 25 de maio e a primeira das oitavas será em 4 de julho.

O mata-mata vai de 4 julho até 2 novembro. Entre os jogos de ida e volta das oitavas, há um espaço de mais de um mês. Nas quartas e semifinais, a definição ocorre na semana seguinte à abertura do confronto. Os duelos da decisão do título estão marcados para 22 e 29 de novembro.

A Conmebol também divulgou as datas da Copa Sul-Americana, que será disputada paralelamente à Libertadores, com término no meio de dezembro. O torneio começa no fim de fevereiro. As duas fases iniciais serão disputadas até o início de agosto. Em setembro, as partidas serão realizadas em semanas seguidas para definição dos classificados até as semifinais. Os jogos de ida e volta da decisão estão marcados para 6 e 13 de dezembro.

Por enquanto, são seis os representantes brasileiros: Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Cruzeiro, Fluminense e Sport. Mas esse número ainda pode aumentar, se algum time do País for um dos melhores eliminados da etapa preliminar da Libertadores ou sair na fase de grupos do torneio. Nesse caso, eles entrarão na segunda fase.

CONFIRA A TABELA DA LIBERTADORES 2017

FASE 1

E1 - Universitario de Sucre-BOL x Montevideo Wanderers-URU

E2 - Deportivo Municipal-PER x Independente Del Valle-COL

E3 - Deportivo Capiatá-PAR x Deportivo Táchira-VEN

FASE 2

C1 - Atlético-PR x Millonarios-COL

C2 - Botafogo x Colo Colo-CHI

C3 - Atlético Cerro-URU x Unión Española

C4 - Carabobo-VEN x Junior-COL

C5 - Atlético Tucumán-ARG x El Nacional-EQU

C6 - E1 x The Strongest-BOL

C7 - E2 x Olímpia-PAR

C8 - E3 x Universitario-PER

FASE 3

C1 x C8

C2 x C7

C3 x C6

C4 x C5

GRUPO 1

Atlético Nacional-COL

Estudiantes-ARG

Barcelona-EQU

Ganhador G2

GRUPO 2

Santos

Independente Santa Fe-COL

Sporting Cristal-PER

Ganhador G3

GRUPO 3

River Plate-ARG

Emelec-EQU

Independente Medellin-COL

Melgar-PER

GRUPO 4

San Lorenzo-ARG

Universidad Católica-CHI

Flamengo

Ganhador G1

GRUPO 5

Peñarol-URU

Palmeiras

Jorge Wilstermann-BOL

Ganhador G4

GRUPO 6

Atlético-MG

Libertad-PAR

Godoy Cruz-ARG

Sport Boys-BOL

GRUPO 7

Nacional-URU

Chapecoense

Lanus-ARG

Zuliá-VEN

GRUPO 8

Grêmio

Guarani-PAR

Zamora-VEN

Desportivo Iquique-CHI