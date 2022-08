Cinco jogadores de times brasileiros são indicados para o prêmio de Craque da Libertadores

Cinco dos seis jogadores indicados para Craque da Copa Libertadores de 2022 são de times brasileiros. A Conmebol revelou, nesta terça-feira, a lista com: Raphael Veiga e Rony (Palmeiras), Arrascaeta e Pedro (Flamengo), Vitor Roque (Athletico-PR) e Lucas Janson (Vélez Sarsfield).

O domínio dos clubes brasileiros é total nesta premiação, que vai ter o atleta escolhido anunciado após a decisão do torneio, em 29 de outubro, a ser disputada em Guayaquil, no Equador. Gabriel Barbosa foi o vencedor no ano passado, enquanto Marinho, então no Santos, ganhou em 2020 e Bruno Henrique, em 2019.