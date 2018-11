Brasileiros deixam Kashima Antlers perto do título da Liga dos Campeões da Ásia

Com gols brasileiros, o Kashima Antlers ficou perto de conquistar o seu primeiro título da Liga dos Campeões da Ásia, neste sábado. Jogando em casa, o time japonês derrotou o Persepolis, do Irã, por 2 a 0, e abriu boa vantagem no confronto para o jogo da volta, marcado para o próximo sábado, dia 10, em Teerã.

Os gols da partida foram marcados por brasileiros, ambos no segundo tempo. Léo Silva, meia com passagens por Cruzeiro e Ipatinga, abriu o placar aos 13 minutos da etapa final. O segundo gol veio aos 25, com Serginho, também meio-campista, com passagens por Santos e Vitória, no futebol brasileiro.

A vitória da equipe japonesa já era dada como certa neste primeiro confronto da final. O Kashima Antlers já era apontado como favorito ao título pelo próprio rival iraniano. Mas o confronto ainda não foi definido. O Persepolis pode reverter o placar se vencer por três gols de diferença ou pode forçar os pênaltis se devolver o 2 a 0.

O vencedor do confronto vai garantir vaga no Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado neste ano nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 12 e 22 de dezembro. O campeão asiático vai estrear contra o Chivas Guadalajara, no dia 15. O futuro vitorioso deste duelo terá pela frente o Real Madrid na semifinal.