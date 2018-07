Brasileiros do PSG se animam com possível chegada de Di María

Os boatos sobre uma possível transferência do argentino Ángel Di María para o Paris Saint-Germain se intensificam a cada dia. E o assunto já repercute até mesmo entre os jogadores do time francês. Os brasileiros Lucas e Marquinhos, por exemplo, já se mostram ansiosos pela chegada do ponta.

"É um jogador inacreditável", afirmou Lucas. Di María não se reapresentou nesta semana junto com o resto do grupo do Manchester United e esquentou os rumores sobre a partida para Paris. "Já somos um ótimo time, mas quando mais jogadores chegam, fica ainda melhor", afirmou o meia brasileiro. Ele ainda destacou o grande sonho desta 'nova fase' do Paris Saint-Germain: conquistar um título europeu.

"Ele é um jogador muito bom, tem muitas qualidades e fez uma boa Copa América", afirmou Marquinhos, que participou do torneio continental pela seleção brasileira. "Tenho certeza que todos os jogadores que já se juntaram a nós vão elevar o nível do time", concluiu.