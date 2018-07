Brasileiros fazem churrasco antes do amistoso com o Panamá

Mesmo em Denver, no Colorado, os torcedores brasileiros mostraram seu jeito característico de torcer. Com som alto no carro – Wesley Safadão, música sertaneja e funk -, e um cardápio com churrasco e até feijão tropeiro, dezenas de brasileiros ocupam o estacionamento no estádio Dick's Sporting Goods Park antes do amistoso contra o Panamá na noite deste domingo.

O estudante Diego André, que acabou de se casar com uma norte-americana, explica que a festa já é tradicional e se repete em vários eventos. Os encontros são combinados por meio de uma comunidade nas redes sociais e também por aplicativos de conversa simultânea nos celulares. “Os brasileiros que vivem no Colorado são muitos unidos”, diz o estudante de 22 anos que cursa o ensino técnico em Farmácia.

Rogério “Bigu” Gomes, o mais animado do grupo, reúne todo mundo para foto com as bandeiras do Brasil e Estados Unidos. Ele trabalha com instalação de pisos de madeira e vive há sete meses nos Estados Unidos. “A qualidade de vida é o mais importante”, diz o mineiro de São Gotardo.

Acostumados à festa brasileira, alguns norte-americanos olham, batem palmas, mas não se aproximam. “A alegria brasileira toma conta de todos os lugares”, diz Rogério.

O jogo entre Brasil e Panamá é o único amistoso da seleção brasileira antes da estreia na Copa América. No sábado, o Brasil enfrenta o Equador em Los Angeles.