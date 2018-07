Brasileiros ficaram com o coração dividido na Arena Pernambuco

Muitos torcedores brasileiros estiveram presentes na vitória do México sobre a Croácia por 3 a 1, na Arena Pernambuco, em Recife, e viveram uma situação curiosa. Enquanto o Brasil enfrentava Camarões em Brasília, eles acompanham o confronto entre croatas e mexicanos, mas a maioria não escondia a torcida pelos classificados para as oitavas.

É o caso, por exemplo, de Robson Xavier dos Santos, que foi com a família ao estádio para torcer pelo México, mas sem desgrudar do rádio e do celular. "A gente olha para o campo e para o celular. Sando gol do México ou do Brasil, era festa", disse.

Ele admitiu que chegou a pensar se valia a pena comprar o ingresso para assistir ao jogo, já que perderia a partida contra o Brasil, mas a vontade de ver um jogo da Copa e a simpatia pelos mexicanos falou mais alto. "Eles formam um povo muito alegre. Vale o esforço."

Já Péricles Levi Freire Barros foi com a camisa do Brasil e na cabeça amarrou a camisa da Argentina. "Gosto muito do estilo deles jogarem. O que vale é o clima da Copa", disse o torcedor, sem dar bola para a rivalidade. Ele também torceu para o México. "Gosto de todas as seleções da América. Mas é claro que qualquer uma contra o Brasil, sou Brasil", assegurou.

Durante o jogo, quando saiu os gols do Brasil, era possível ver muitos torcedores com a camisa do México comemorando e quando os mexicanos fizeram o gol, os brasileiros é quem fez a festa.