Brasileiros ganham outra no Mundial de futsal; Carlos Barbosa pega Barça na semi

Classificados antecipadamente às semifinais, Carlos Barbosa e Magnus/Sorocaba garantiram nesta quarta-feira a primeira colocação de seus grupos na Copa Intercontinental de futsal, o Mundial da modalidade, que está sendo realizado em Bangcoc, na Tailândia, ao vencerem seus jogos pela terceira e última rodada da fase de classificação. O time gaúcho bateu o local Bluewave Chonburi por 3 a 2 e o paulista ganhou do Barcelona por 1 a 0.

As semifinais serão jogadas neste sábado, a partir das 5h15 (de Brasília), e o Carlos Barbosa, líder do Grupo A, ficou com a missão de encarar o clube espanhol, que ficou com a segunda colocação do B. Mais tarde, às 8 horas, com todo o ginásio contra, o Magnus/Sorocaba enfrentará o Bluewave Chonburi. A grande final e a decisão do terceiro lugar serão no domingo.

Com os times brasileiros na primeira colocação de seus grupos, há a possibilidade de se repetir a decisão da última edição do Mundial. Em 2016, em Doha, no Catar, o Magnus/Sorocaba conquistou o inédito título ao derrotar o Carlos Barbosa por 3 a 2 na prorrogação, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O clube gaúcho já conquistou a taça três vezes - tem dois com a chancela da Fifa e um antes de a entidade assumir o controle do futsal.

Em quadra, no primeiro duelo do dia, o mais esperado da fase de classificação, o equilíbrio foi a tônica entre Magnus/Sorocaba e Barcelona. O time brasileiro, mesmo sem o craque Falcão - poupado pelo técnico Ricardinho - mostrou mais volume de jogo que o espanhol, mas poucas chances reais de gol aconteceram no primeiro tempo.

Com a vantagem do empate para ser o líder do grupo, o clube de Sorocaba manteve a postura de buscar os contra-ataques na segunda etapa. Faltando seis minutos para o final, em uma rápida jogada de lateral, Eder Luis recebeu na entrada da área espanhola e acertou uma bela bicicleta para marcar o gol da vitória.

No duelo de fundo, o Carlos Barbosa não se intimidou com o entusiasmo da torcida tailandesa e procurou controlar as ações contra o Bluewave Chonburi. No primeiro tempo, em um intervalo de dois minutos, o time gaúcho abriu uma vantagem de 2 a 0 com os gols de Douglinhas e Darlan. Na segunda etapa, com tranquilidade fez o terceiro com Pesk. Mas sofreu com a reação final da equipe local, que teve forças para diminuir o placar para 3 a 2.