Brasileiros jogam nos dias 6 e 13 de maio pelas oitavas da Libertadores

A Conmebol divulgou na tarde desta quinta-feira as datas, os locais e os horários dos confrontos de oitavas de final da Libertadores. O curioso é que todos os jogos envolvendo brasileiros - Corinthians x Guaraní-PAR, Cruzeiro x São Paulo e Internacional x Atlético-MG - acontecerão nos mesmos dias, com as partidas de ida marcadas para o dia 6 de maio e as de volta para o dia 13.

O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Corinthians. Na quarta-feira, dia 6, o time de Tite iniciará a disputa diante do Guaraní na cidade de Assunção, às 20h45. O jogo de volta está marcado para o Itaquerão no dia 13, a quarta-feira seguinte, às 22 horas.

A situação inversa acontecerá com o confronto entre Cruzeiro e São Paulo. O jogo de ida acontecerá às 22 horas do dia 6, no Morumbi, e a volta às 19h30 do dia 13, no Mineirão. Internacional e Atlético-MG atuaram em ambos os dias às 22 horas, com a ida marcada para o Independência e a volta para o Beira-Rio.

Se os times do Brasil entram nas oitavas dia 6, as oitavas começam na semana anterior com apenas uma partida: Universitario Sucre x Tigres, na Bolívia, dia 28 de abril. A volta será no dia 5 de maio, o que significa que estas equipes estarão de folga na terceira semana reservada para os duelos.

Entre os outros confrontos, um dos mais esperados, entre Boca Juniors e River Plate, está marcado para as duas quintas-feiras. Os rivais argentinos fazem a partida de ida no dia 7, no Monumental de Nuñez, e a volta no dia 14, em La Bombonera.

Confira o calendário das oitavas de final da Libertadores:

JOGOS DE IDA

28 de abril, terça-feira:

21h30 - Universitario Sucre x Tigres

5 de maio, terça-feira:

20h45 - Estudiantes x Independiente Santa Fe

6 de maio, quarta-feira:

20h45 - Guaraní x Corinthians

22h - São Paulo x Cruzeiro

22h - Atlético-MG x Inter

7 de maio, quinta-feira:

18h45 - Montevideo Wanderers x Racing

21h - River Plate x Boca Juniors

23h15 - Emelec x Atlético Nacional

JOGOS DE VOLTA

5 de maio, terça-feira:

23h - Tigres x Universitario Sucre

12 de maio, terça-feira:

21h30 - Independiente Santa Fe x Estudiantes

13 de maio, quarta-feira:

19h30 - Cruzeiro x São Paulo

22h - Inter x Atlético-MG

22h - Corinthians x Guaraní

14 de maio, quinta-feira:

18h30 - Racing x Montevideo Wanderers

21h - Boca Juniors x River Plate

23h30 - Atlético Nacional x Emelec