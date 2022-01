Brasileiros marcam e Atlético de Madrid arrasa Rayo Majadahonda na Copa do Rei

O Atlético de Madrid teve um treino de luxo diante do Rayo Majadahonda, pela Copa do Rei, nesta quinta-feira, no Wanda Metropolitano. Diante de um frágil rival da terceira divisão, os comandados de Diego Simeone não tiveram trabalho para golear, por 5 a 0, e avançar às oitavas de final da competição. Destaque para os brasileiros Renan Lodi, autor de um gol e uma assitência, e de Matheus Cunha, que abriu o caminho da surra.

Mesmo mandante do confronto, o Rayo Majadahonda escolheu o estádio de Madri para fazer o jogo. E, óbvio, estranhou sua "casa." Acostumado ao estádio, o Atlético dominou desde o apito inicial em sua estreia na Copa do Rei. Logo aos 12, Giménez abriu o marcador, mas o gol acabou anulado por impedimento. Pouco depois, o atacante da seleção brasileira Matheus Cunha colocou o Atlético em vantagem. Foi o quarto gol do atacante pelo time.

Placar aberto, bastava caprichar para deslanchar no jogo. E foi o que aconteceu, com o Atlético sempre explorando o lado esquerdo. O lateral brasileiro Renan Lodi ampliou em belo chute. Antes do intervalo ainda deu tempo de Suárez deixar sua marca em assistência de Llorente, também pelo setor.

A etapa final seguiu com o Atlético criando chances e o Rayo Majadahonda apenas evitando um enorme vexame. Mesmo mais protegido, o clube ainda levou outros dois gols, de Griezmann e João Félix, o último após passe perfeito de Rean Lodi.

Outros resultados da quinta-feira: Fuenlabrada 0 x 1 Cádiz, Girona 1 x 0 Osasuna, Zaragoza 0 x 2 Sevilla, Sporting Gijón 2 x 1 Villarreal, Almeria 1 x 2 Elche e Atlético Mancha Real 0 x 2 Athletic de Bilbao.

A próxima fase tende a ter confrontos mais equilibrados, pois dos 16 classificados, 13 atuam na primeira divisão espanhola: Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Sevilla, Espanyol, Valencia, Mallorca, Real Sociedad, Bétis, Rayo Vallecano, Cádiz, Elche e Athletic de Bilbao. Juntam-se a eles o Girona, o Atlético Baleares e o Sporting Gijón. O sorteio dos jogos será nesta sexta-feira.