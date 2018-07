Brasileiros marcam e comemoram títulos pela Europa Os brasileiros balançaram as redes neste domingo na Europa e contribuíram para os títulos nacionais do Porto, em Portugal, do CSKA, na Rússia, e do Fenerbahçe, na Turquia. O destaque foi a goleada de 6 a 2 aplicada Porto sobre o Vitória de Guimarães na final da Copa de Portugal.