Brasileiros marcam e Udinese avança na Copa da Itália

Mas quem saiu na frente foi o Cesena. Logo aos quatro minutos, Djuric marcou de cabeça. A resposta da Udinese saiu aos 16 minutos, com um golaço de Allan. Ele recebeu pela esquerda, colocou entre as pernas do marcador, cortou outro e encheu o pé para marcar. O português Bruno Fernandes, ainda no primeiro tempo, marcou outro belo gol para os anfitriões, em pancada da entrada da área, aos 43.

No início do segundo tempo, Succi, novamente de cabeça, deixou tudo igual. Mas aos 15 minutos, Massimo Volta foi expulso e deixou o Cesena com um a menos. Os visitantes até suportaram a pressão até o apito final, mas na prorrogação não teve jeito. Lucas Evangelista, de cabeça, e Cyril Thereau marcaram e definiram o triunfo.

Nos outros resultados do dia pela Copa da Itália, a Atalanta recebeu o Avelino, venceu por 2 a 0, com gols de Boakye, e se garantiu nas oitavas. Pelo mesmo placar, o Empoli derrotou o Genoa e também avançou na competição. Laxalt e Mchedlidze marcaram.