Brasileiros possuem histórico de sucesso jogando pelo Porto

A semelhança na língua, o sucesso recente de jogadores e o preço relativamente baixo dos contratos fazem com que o Porto encontre no mercado brasileiro parte de seus principais jogadores. Além do empréstimo de Casemiro, quem também chegou no clube para esta temporada foi o meia Otávio, que estava no Internacional. Foi comprado por cerca de R$ 20 milhões. Outra novidade é Evandro, que já passou por clubes como Atlético-PR, Palmeiras e Atlético-MG, antes de se destacar na última temporada pelo Estoril.

Mesmo sendo novatos, o entrosamento dos jogadores pode acontecer rapidamente. Casemiro, Otávio e Evandro se juntam a um grupo seleto que também conta com os laterais Danilo e Alex Sandro, os goleiros Helton e Fabiano, além do zagueiro Maicon e do atacante Kelvin. Todos made in Brasil.

Devido ao alto número de brasileiro no elenco, o volante Casemiro, ex-São Paulo, acredita que terá um ano de muita produtividade. "É claro que o fato de eu já conhecer esses jogadores ajuda um pouco na adaptação, no entrosamento com os demais companheiros. Mas desde o meu primeiro dia no Porto, já senti que o grupo é bem legal, todos me receberam muito bem", afirmou.

Atletas como Hulk, Carlos Alberto, Jardel, além dos luso-brasileiros Deco e Pepe fizeram muito sucesso em suas passagens pelo time português. Titular absoluto nos primeiros jogos da temporada, Casemiro espera chegar perto da história deles. "Estou muito motivado. O meu desejo é ajudar o Porto a fazer uma grande temporada e conquistar títulos. Vou trabalhar muito e batalhar para retribuir o carinho que estou recebendo de todos no clube e dos torcedores também."