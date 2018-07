Brasileiros preveem mais dificuldades contra a Colômbia

Se o Chile foi difícil, a Colômbia será bem mais. A opinião dos jogadores da seleção brasileira sobre o adversário de sexta-feira, 4, na Arena Castelão, pelas quartas de final, é baseada no futebol que o adversário vem jogando nesta Copa do Mundo e também no último confronto entre as equipes, realizado em novembro de 2012. Tanto brasileiros como colombianos têm vários jogadores que participaram daquela partida que terminou 1 a 1, em Nova Jersey, e estarão em ação em Fortaleza.

"Foi aquele jogo em que o Neymar bateu um pênalti lá em cima (o atacante escorregou na hora da cobrança e a bola subiu), senão a gente teria ganho. Mas foi um jogo muito complicado", disse Thiago Silva. O capitão brasileiro pondera que a situação agora é outra, pois trata-se de um confronto por Copa do Mundo e aquele de 2012 foi amistoso, o que cria a perspectiva de maior grau de dificuldade. "Vai ser um jogo tão difícil ou mais do que foi hoje (sábado, contra o Chile). A Colômbia tem um grande time".