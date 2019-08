Brasileiros se destacam e avançam direto às oitavas no vôlei de praia na Áustria

Em um dia com a grande maioria dos jogos na chave masculina, duas duplas do Brasil se destacaram nesta quinta-feira e obtiveram diretamente uma vaga nas oitavas de final da etapa de Viena, na Áustria, que é de nível 5 estrelas do Circuito Mundial e que distribui pontos para a corrida olímpica brasileira. São elas: Evandro/Bruno Schmidt e Alison/Álvaro Filho.

O primeiro compromisso de Evandro e Bruno Schmidt foi contra os suíços Beeler/Krattigeer e a dupla brasileira levou a melhor por 2 sets a 1 (21/16, 19/21 e 16/14). Mais tarde conseguiram garantir a liderança do Grupo C com nova vitória, desta vez sobre o catarianos Cherif/Ahmed por 21/18 e 21/17.

"Pegamos uma chave bastante apertada, com Dalhausser e Lucena, os meninos do Qatar, que estão com uma saúde e vontade incríveis. Então é muito importante sair de uma chave forte como essa com vitórias, mostra que estamos fazendo força para buscarmos nosso melhor, estamos focados, saio muito satisfeito com esse começo em Viena", disse Bruno Schmidt.

Alison e Álvaro Filho também conseguiram dois resultados positivos no Grupo E. Primeiro eles passaram pelos norte-americanos Priddy/Brunne por 2 sets a 0 (21/19 e 21/12). E garantiram a vaga direta às oitavas com o triunfo sobre os canadenses Pedlow/Schachter.

No Grupo G, André e George começaram bem vencendo os canadenses Saxton/O'Gorman por 2 sets a 0 (21/14 e 21/16). No entanto, na rodada seguinte, acabaram sendo superados pelos chilenos campeões pan-americanos em Lima, Marco e Esteban Grimalt, por 2 sets a 0 (21/18 e 21/17). Com isso, precisam passar pela repescagem nesta sexta-feira contra os letões Plavins e Tocs.

Quarta dupla do Brasil no torneio masculino, Saymon e Guto acabaram sofrendo revés nos dois jogos que participaram e deram adeus à competição. Primeiro os poloneses Bryl e Fijalek venceram por 2 sets a 0 (18/21 e 16/21). No duelo seguinte, a vitória ficou com os russos Semenov/Leshukov por 16/21 e 11/21.

Feminino

Entre as mulheres, o dia foi de descanso para as duplas que se classificaram de forma direta para as oitavas de final e apenas as partidas de repescagem foram realizadas nesta quinta-feira. Portanto somente Ágatha e Duda jogaram nesta rodada. As brasileiras venceram Liliana e Elsa, da Espanha, por 2 sets a 0 (21/16 e 21/17).

Nas oitavas de final, Ágatha e Duda farão duelo caseiro contra Ana Patrícia e Rebecca. Maria Elisa/Carol Solberg enfrenta as holandesas Stubbe/van Iersel, Talita e Taiana medirão forças contra as chinesas Xia e Wang e, completando os compromissos brasileiros, Bárbara Seixas e Fernanda Berti jogam contra Ludwig, campeã olímpica no Rio-2016, e a atual parceira Kozuch, da Alemanha.