Brasileiros se destacam e Watford derrota o West Ham pelo Campeonato Inglês

Os jogadores brasileiros do Watford deram muita alegria aos seus torcedores neste domingo. Com atuações impecáveis do goleiro Gomes (ex-Cruzeiro), que fez várias defesas, e do atacante Richarlison (ex-Fluminense), autor de um gol, o Watford derrotou o West Ham por 2 a 0, em casa, pela 12.ª rodada do Campeonato Inglês.

+ Leia mais notícias sobre futebol internacional

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Inglês

+ BLOG - Gabriel Jesus é o brasileiro com a melhor média de gols na Inglaterra Com a vitória veste domingo, o Watford soma agora 18 pontos e ocupa a oitava colocação. A equipe se recupera após três derrotas consecutivas e tem quatro pontos a menos do que o Liverpool, quinto na tabela de classificação e que no momento está na zona de classificação para a próxima edição da Liga Europa. Com apenas nove pontos, o West Ham está na zona de rebaixamento, em 18.º lugar.

O triunfo do Watford teve início logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Gray avançou pela esquerda e cruzou. A zaga do West Ham se enrolou para afastar o perigo e a bola sobrou para Hughes chutar e sair para a comemoração. Na etapa final, aos 19, Hughes dominou no meio de campo e tocou na esquerda para Richarlison. O atacante brasileiro abriu espaço e chutou com a perna esquerda para garantir a vitória em casa.

Com o gol marcado neste domingo, Richarlison comprova o seu bom início no Watford. Soma agora cinco gols e três assistências em 12 jogos pelo Campeonato Inglês. Já Gomes fez importantes defesas durante a partida, especialmente quando a partida estava 1 a 0, e segurou o ataque do West Ham, que neste domingo teve a estreia do técnico David Moyes, ex-Manchester United e Everton.