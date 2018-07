Campanhas nas redes sociais pedem voto para Wendell Lira na Fifa

Se depender da mobilização nas redes sociais, Wendell Lira levará o Prêmio Puskas de gol mais bonito da temporada 2015. Perfis de peso como Olé do Brasil, Kibe Loco, Não Salvo, Ah Negão e Desimpedidos, todos voltados para o lado humorístico, estão engajados em campanhas para fazer com que o desconhecido atacante deixe para trás seus concorrentes: Florenzi (Roma) e Messi (Barcelona).

Em entrevista ao Estado na última segunda, pouco depois de ser confirmado como um dos três finalistas na disputa, feita através de voto popular no site da Fifa, o novo reforço do Vila Nova agradeceu as manifestações: "Espero fazer um ano maravilhoso, em 2016, como agradecimento a tantas pessoas que me apoiaram, votaram e pediram votos."

Wendell Lira, ex-jogador do Goianésia e recém-contratado do Vila Nova, concorre pelo seu gol marcado contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Goiano. No lance, ele emendou uma bicicleta de primeira após receber um lindo passe: uma pintura. Porém, Wendell terá forte concorrência se quiser faturar o prêmio.

Com ele, concorre ninguém menos que Lionel Messi, por seu gol marcado contra o Athletic Bilbao, pela Supercopa da Espanha deste ano, quando ele passou por quatro marcadores antes de marcar um golaço. Florenzi, da Roma, fecha a lista, por seu gol marcado contra o Barcelona, do meio-campo.

A premiação será entregue no dia 11 de janeiro na Suíça. Lá, Lira terá a oportunidade de conhecer Messi, Cristiano Ronaldo e outra estrelas do futebol mundial que estarão presentes na cerimônia.

BR é BR #SomosTodosWendellLira — Felipe (@_f7felipe) 30 novembro 2015

AHHHHH MULEEEEKE vlw encher o saco de vcs um pouco com a campanha @desimpedidos pq o WENDELL ta no Top3 PUSKAS!! KK pic.twitter.com/oZ01nzawtF — Cid Cidoso (@naosalvo) 30 novembro 2015

Ahhhh veiii Oh a msg q recebi do Wendell Lira AGORA! fala sério vamo votar ai! https://t.co/gWwSxCRNy4 @desimpedidos pic.twitter.com/XBjdRs1CrW — Cid Cidoso (@naosalvo) 30 novembro 2015

Imagina que louco se o Wendell Lira ganha o prêmio puskas? — Rodrigo (@rodrigoorf) 1 dezembro 2015

Votem nele pq pediram pra mim falar isso https://t.co/hMAowSMR1L — rae from the 1975 (@cIubedaluta) 1 dezembro 2015

O @naosalvo está fazendo uma campanha bem legal pro Wendell Lira ganhar o Puskas. E ele até respondeu agradecendo! pic.twitter.com/XDgan6epRi — Mes que un Fan Club (@mesqueunfanclub) 1 dezembro 2015